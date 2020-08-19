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【航空告急】中美同意增加往返兩國航班一倍　每周4班增至8班

即市財經 10:13 2020/08/19

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美國聯合航空周二表示，自9月4日開始，每周從舊金山飛往上海的航班將增至四班。

中國與美國同意，允許航空公司增加往返兩國的航班一倍，由每星期4班，增加到每星期8班。

美國運輸部表示，中國航空當局同意聯合航空及達美航空增加航班，因此美方將允許目前飛往美國的4間中國航空公司，將航班增加一倍。運輸部重申，希望中國同意恢復美國在雙邊航空協定下的全部飛行權，又指中國最近允許增加航班，是朝正確方向邁出一步。

美國聯合航空周二表示，自9月4日開始，每周從舊金山飛往上海的航班將增至四班。另外，達美航空表示，自8月24日起，從西雅圖和底特律經由首爾飛往上海的航班每周將各增加一班。

中美兩國在1月初，每星期往返航班有300多班，但疫情令航班數量急劇下跌。聯合航空、達美航空和美國航空，3月中暫停飛往中國的航班。

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編輯：吳敏芳

 

疫情 航空 中國 美國 達美航空 美國航空

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