【美股分析】標指創歷史新高　調查指基金經理2月來最樂觀

本周二（18日）標普500指數再創新高，收市報3389.8点。美銀的8月全球基金經理調查結果顯示，當前基金經理的看漲情緒為今年2月以來最強，但其持倉尚未達到「危險」水平。

市場對股市和經濟的看法較上月更為樂觀。該項調查顯示，參與調查的181名基金經理中，有46%稱當前正處於牛市，比例高於前一個月的40%；此外，有 79%的基金經理預計經濟將會轉強，該比例創下自2009年12月以來的最高值。

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基金經理們普遍認為股票、債券和黃金被高估的程度是2008年以來最多，做多科技股是最擠擁的交易，其次是黃金，市場仍將新冠疫情看作最大風險，其次是中美貿易戰和美國大選。

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