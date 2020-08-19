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【格力換人】董明珠接班人之一退出董事會　為高瓴資本入局鋪路？

即市財經 10:00 2020/08/19

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內地最大電器品牌之一、深股通熱門股份的格力電器，近期出現高層變動。在格力工作近20年，被視為主席董明珠的侯選接班人之一的望靖東，於月初辭去財務職位後，於本周再宣布離職，不再擔任董事、副總裁、董事會秘書等職務。

今次辭職令市場相當意外，由於今年格力電器大力推動新零售改革，加上格力即將推出管理層股權激勵政策，在公在私望靖東都有留任的原因。

有消息指，望靖東退出是為高瓴資本（Hillhouse Capitalllhouse Capital）讓出董事會位置。去年底高瓴資本透過股權轉讓，從原控股股東格力集團接手格力電器15%股份，但一直在董事會沒有席位。

不過，高瓴資本曾表態不會在公司完成混改前派人進入格力電器董事會，今次亦未有回應內地傳媒查詢。

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編輯：謝克迪

深股通 經濟

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