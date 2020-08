▲ 被問到會否退出第一階段貿易協議,特朗普僅回稱會繼續觀望事態發展。(法新社)

中美去年達成第一階段貿易協議,傳雙方原訂於上周(15日)舉行視像會議,檢視第一階段貿易協議落實進展,但最終告吹。美國總統特朗普回應事件時,直認是自己推遲與中國會晤,「目前不想與中國對話」,並再次批評中國處理新冠肺炎不力。

到亞利桑那州出席競選活動的特朗普,回應中美視像會談一事時直認,是自己提出取消會議,並揚言「目前不想與中國對話(I don’t want to talk to China right now.)」。

他再指,中國處理疫情不力,形容中國在疫情上處理「不可想像」。被問到會否退出第一階段貿易協議,特朗普僅回稱會繼續觀望事態發展。

事實上,中美視像會議消息一直未得到中美官方確認,即使上周臨時取消,亦只有外電引述消息報道,只因中國在北載河的會議進行中,並不反映中美貿易協議或關係惡化。

