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PizzaExpress永久關閉英國73家門店 Pizza Hut美國關店300間（第二版）

即市財經 16:30 2020/08/19

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PizzaExpress宣佈永久關閉73家門店，裁員1100人。

薄餅連鎖店Pizza Express宣布，受新冠疫情影響業務，將永關閉73間在英國的分店，預期將裁減1,100名員工。另一邊廂，美國Pizza Hut特許經營商宣布將會關閉最多300間分店。

Pizza Express表示，受疫情封鎖及成本上升損害其業務，將永久關閉英國73家門店及削減1100個職位。公司指，已推出自願安排（Company Voluntary Arrangement），以改善財務狀況，為減少租金，將從季度支付改為月付。

美國Pizza Hut亦關店

另一邊廂，美國Pizza Hut也宣布關店，關閉店舖主要由特許經營商NPC International營運，後者營運美國五分一Pizza Hut。不過，今次關店與疫情關係不大，有分析員指出，疫情下，人們居家抗疫，外賣需求上升，薄餅店的生意不錯。部分大型薄餅店更創數十年來最好的同店銷售。而NPC International今次關店主要因為在疫情前已經負債太多。

Pizza Express在英國歷史悠久，自1965年成立今已55年。自3月23日英國實施封鎖令以後，Pizza Express曾關閉全綫分店，直至7月放寬封鎖以後，目前有166家分店重新營業。

早前有消息指，中資弘毅投資或保留PizzaExpress中國業務，其他地區業務或交由債權人接手。弘毅投資於2014年投資PizzaExpress，涉資約9億英鎊。PizzaExpress全球600間門店中，英國佔約450間。

Pizza Hut則在美國全國擁有6,700間店舖。

 

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（第二版加入Pizza Hut資料）

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