【中概股危機】美國務院警告當地大學中概股具除牌風險　中方：人為設礙不符利益（第二版）

▲ 美國務院警告當地大學，持有中概股有風險。

美國財長努欽（Steven Mnuchin）早前宣布，任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於2021年底前被交易所除牌。美國國務院去信美國的大學及院校，敦促大學剝離旗下捐贈基金所持有的中概股，警告持有中概股將有風險。

彭博引述美國經濟增長、能源及環境副部長Keith Krach致美國大學及學院董事會的信中表示，美國將加強上市標準，可能導致中概股明年底前從美國退市的潛在結果，指大學捐增基金會需要謹慎地剝離中概股。

根據調查，高校基金投資中國股票的規模達數以十億美元計算。全美學院和大學商務官員協會 （National Association of college and University Business Officers） 數據顯示，截至2019年6月，大學捐贈基金持倉中，13.9%為海外股票。

國務院還警告院校，指中國在校園的影響力正增強，並表示美國正加速調查中國非法資助研究、知識產權盜竊及人才招聘。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中美互為重要投融資夥伴，雙方從金融合作中獲得巨大經濟利益，互利共贏。趙立堅稱，人為設置障礙，不符合雙方資本市場利益，敦促美方為中國企業在美投資、經營，給予公平公正非歧視的營商環境。

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責任編輯：梁浩碩