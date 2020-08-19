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【中概股危機】美國務院警告當地大學　持有中概股有風險

即市財經 09:30 2020/08/19

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【中概股危機】美國務院警告當地大學　持有中資股有風險

美國財長努欽（Steven Mnuchin）早前宣布，任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於2021年底前被交易所除牌。美國國務院去信美國的大學及院校，敦促大學剝離旗下捐贈基金所持有的中概股，警告持有中概股將有風險。

彭博引述美國經濟增長、能源及環境副部長Keith Krach致美國大學及學院董事會的信中表示，美國將加強上市標準，可能導致中概股明年底前從美國退市的潛在結果，指大學捐增基金會需要謹慎地剝離中概股。

根據調查，高校基金投資中國股票的規模達數以十億美元計算。全美學院和大學商務官員協會 （National Association of college and University Business Officers） 數據顯示，截至2019年6月，大學捐贈基金持倉中，13.9%為海外股票。

國務院還警告院校，指中國在校園的影響力正增強，並表示美國正加速調查中國非法資助研究、知識產權盜竊及人才招聘。

【中概股危機】努欽：中概股不符會計標準明年底須除牌　騰訊音樂：除牌非唯一選項（第二版）

【中概股危機】華府擬下令中概股　2022年不符審計標準須除牌（第二版）

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責任編輯：梁浩碩

美股 除牌 中國概念股 美國國務院

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