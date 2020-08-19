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【颱風海高斯】港鐵九巴新巴恢復服務　部分新巴城巴路線暫停（第二版）

即市財經 13:02 2020/08/19

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新巴城巴、九巴及龍運巴士，日間路線暫停服務。

颱風海高斯遠離香港，天文台約上午11時改發3號強風訊號。港鐵宣布，將會逐步加強至繁忙時段班次，以應付增加的乘客量，當中荃灣綫、觀塘綫、港島綫，港鐵會安排每2分鐘一班車。

其他綫路方面，將軍澳綫、屯馬綫一期、西鐵綫每3分鐘一班，南港島綫、東鐵綫3.5分鐘一班，東涌綫香港站-青衣站4分鐘一班、香港站-東涌站8分鐘一班。

機場快綫、迪士尼綫分別15分鐘和20分鐘一班。

港鐵較早前指，增派職員檢查架空電纜、路軌及露天路段的情況，在確保可安全行車後，會陸續恢復露天路段鐵路及港鐵巴士服務。

另外，早間的巴士服務暫停，新巴城巴公布，新巴城巴大部份路線已陸續恢復服務，但部份路線因路面情況仍然暫停服務或需要改道行駛，6， 6X， 15， 63， 73， 260， 973因應路面情況暫停服務路線。

九巴及龍運巴士宣布，所有巴士路線於上午11時起恢復有限度服務，94、99路線改道。

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編輯：趙穎妍

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