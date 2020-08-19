【颱風海高斯】新巴城巴、九巴日間路線暫停服務 港鐵露天服務有限度服務（第二版）

▲ 新巴城巴、九巴及龍運巴士，日間路線暫停服務。

8號東南烈風或暴風信號仍然生效，天文台指預計於上午11時至下午1時，考慮改發3號強風訊號。早間的公共交通服務亦會暫停，新巴城巴、九巴及龍運巴士，日間路線暫停服務。

港鐵完成露天路段檢查，現可提供有限度服務，部分路路線維持每10分鐘一班；輕鐵亦逐步恢復有限度服務；港鐵巴士則繼續暫停。

新巴城巴表示，所有T線颱風員工車（T3 除外），將於上午8時起提供服務。其他日間路線暫停服務。

港鐵 （00066） 部份路線目前維持有限度服務，觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫紅磡站至上水站、西鐵綫、屯馬綫一期，維持每10分鐘一班。

將軍澳綫北角站至寶琳站10分鐘一班車，調景嶺站至康城站則15分鐘一班車。迪士尼綫20分鐘一班車、東涌綫10分鐘一班車、機場快綫30分鐘一班車，輕鐵則每15-16分鐘一班車。

港鐵較早前指，增派職員檢查架空電纜、路軌及露天路段的情況，在確保可安全行車後，會陸續恢復露天路段鐵路及港鐵巴士服務。

（第二版更新港鐵服務）

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編輯：趙穎妍