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【TikTok拆骨】特朗普：甲骨文可能收購TikTok美國業務

即市財經 09:01 2020/08/19

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美國總統特朗普表示，甲骨文是一間好公司，認為對方可以取得TikTok在美國的生意。

外電日前報道，甲骨文（Oracle ）有意加入競購TikTok。美國總統特朗普昨日（18日）在亞利桑那州（Arizona）出席一個活動時指，甲骨文是一間好公司，認為對方可以取得TikTok在美國的生意。他亦同時強調，字節跳動在出售TikTok的資產時，美國財政部應獲得部分收益。受收購消息刺激，甲骨文昨夜股價升2.2%，報55.18美元。

甲骨文據報正考慮收購TikTok美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務。特朗普此前簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日，即延長至11月中。

自美國要求字節跳動出售美國業務後，多間美資科網巨擘都傳出有意收購，包括微軟（Microsoft，美： MSFT）、Facebook、Twitter等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

相關文章：【TikTok拆骨】甲骨文據報有意競購TikTok

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編輯：吳敏芳

 

 

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