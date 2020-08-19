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【疫情焦點】全球累計逾2234萬確診　美國累計565萬

即市財經 08:30 2020/08/19

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【疫情焦點】全球累計逾2234萬確診　美國累計565萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月19日早上8時15分，全球累計22,341,268宗新冠肺炎確診病例，較上日增加169,529宗。累計783,644死亡個案，較上日增加4,443宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,037 5,653,804 174,951
意大利 401 254,636 35,405
西班牙 2,128 384,270 28,670
法國 0 256,534 30,451
德國 773 228,120 9,305
中國 17 84,888 4,634
香港 0 4,561（確診/疑似） 71

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 法國 德國 意大利 香港 中國 美國 西班牙 肺炎 新冠肺炎

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