【疫情焦點】全球累計逾2234萬確診　美國累計565萬

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【TikTok拆骨】特朗普：甲骨文可能收購TikTok美國業務
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月19日早上8時15分，全球累計22,341,268宗新冠肺炎確診病例，較上日增加169,529宗。累計783,644死亡個案，較上日增加4,443宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,037
|5,653,804
|174,951
|意大利
|401
|254,636
|35,405
|西班牙
|2,128
|384,270
|28,670
|法國
|0
|256,534
|30,451
|德國
|773
|228,120
|9,305
|中國
|17
|84,888
|4,634
|香港
|0
|4,561（確診/疑似）
|71
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩