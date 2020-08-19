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道指跌66點標指、納指創新高　港股ADR跌92點

即市財經 08:22 2020/08/19

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道指跌66點標指、納指創新高　港股ADR跌92點

道指跌66點　標指、納指創新高
美股個別發展，美國經濟數據理想，零售商季績勝預期，惟道指反覆偏軟，收報27778點，跌66點或0.24%。標指和納指齊創新高，標指收報3389點，升7點或0.23%；納指收報11210點，升81點或0.73%。

港股ADR跌92點
港股ADR收報25275點，跌92點或近0.4%；8號風球下，夜期提早收市，跌86點低水112點，成交8621張。

原油價格靠穩
主要產油國高度執行減產協議消息支持油價靠穩，紐約期油收報42.89美元，無起跌。布蘭特期油收報45.46美元，升9美仙或0.2%。

美滙指數跌至逾2年低
美元避險需求下降，美滙指數跌至逾2年低位，最新報92.18。歐元兌美元報1.1947；美元兌日圓報105.15。

美國10年期債息報0.66厘。

紐約期金升0.7%
美元向下，帶動金價上升，紐約期金收報2013.1美元，升14.4美元或0.7%，現貨金於2004美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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