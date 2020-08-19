【颱風海高斯】9號風球現正生效　港交所取消開市前時段 （附開市時間表）

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【颱風海高斯】海高斯正逐漸遠離香港 未來1、2小時内改發8號風球
9號烈風或暴風風力增強信號現正生效。天文台表示，海高斯正逐漸遠離香港，會在未來一兩小時内改發八號東南烈風或暴風信號。港交所 （00388） 開市前時段將被取消。早上交易時段則在8號風球解除後2小時恢復交易。
|早上7時或之前
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|交易將如常進行
|早上7時後至9時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|
開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。
（例︰若信號/ 極端情況/ 警告於早上7時15分解除，早上交易時段將於早上9時30分開始。）
|早上9時後至11時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|
開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時開始。
|早上11時後至11時30分期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時30分開始。
|早上11時30分後至中午12時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2時開始。
|中午12時後
始解除8號或以上信號/極端情況/警告
|全日停止交易。
責任編輯：梁浩碩