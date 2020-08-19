【颱風海高斯】天文台：上午11時至下午1時內改發3號風球　意味早上交易時段將被取消 （附開市時間表）

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8號東南烈風或暴風信號於上午7時40分發出。天文台最新表示，當本港不再普遍受到烈風影響時，會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號，意味早上交易時段將被取消，至於下午會否復市，則視乎會否中午12時前除消8號風球。
今早7時9號烈風或暴風風力增強信號仍正生效。天文台表示，海高斯正逐漸遠離香港，會在未來一兩小時内改發八號東南烈風或暴風信號。港交所 （00388） 開市前時段將被取消。早上交易時段則在8號風球解除後2小時恢復交易。
【颱風海高斯】天文台改發8號東南烈風或暴風信號 上午11時至下午1時內改發三號強風信號
|早上7時或之前
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|交易將如常進行
|早上7時後至9時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|
開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。
（例︰若信號/ 極端情況/ 警告於早上7時15分解除，早上交易時段將於早上9時30分開始。）
|早上9時後至11時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|
開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時開始。
|早上11時後至11時30分期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時30分開始。
|早上11時30分後至中午12時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2時開始。
|中午12時後
始解除8號或以上信號/極端情況/警告
|全日停止交易。
責任編輯：梁浩碩