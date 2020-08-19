【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）

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【港股市況】下午1時30分開市 恒指黑期升約30點（不斷更新）
天文台最新公布，3號強風信號在上午11時10分發出，取代8號東南烈風或暴風信號。港股今早休市，由於天文台於上午11時10分改發3號風球，港股下午交易時段將於下午1時30分開始。
港交所 （00388） 表示由於天文台已取消8號颱風信號，證券市場及衍生產品市場將於下午1時30分恢復交易；而根據交易所規則，滬深股通將於下午1時30分恢復交易。
當香港證券市場恢復交易時，將不設開市前時段。設有開市前時段之期貨合約，其開市前時段將於復市前30分鐘開始。
【颱風海高斯】天文台改發8號東南烈風或暴風信號 上午11時至下午1時內改發三號強風信號
|早上7時或之前
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|交易將如常進行
|早上7時後至9時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|
開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。
（例︰若信號/ 極端情況/ 警告於早上7時15分解除，早上交易時段將於早上9時30分開始。）
|早上9時後至11時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|
開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時開始。
|早上11時後至11時30分期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時30分開始。
|早上11時30分後至中午12時期間
解除8號或以上信號/極端情況/警告
|開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2時開始。
|中午12時後
始解除8號或以上信號/極端情況/警告
|全日停止交易。
責任編輯：梁浩碩