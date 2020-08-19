【颱風海高斯】天文台改發3號風球　港股下午1時30分復市 （附開市時間表）

早上7時後至9時期間

解除8號或以上信號/極端情況/警告

開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。 （例︰若信號/ 極端情況/ 警告於早上7時15分解除，早上交易時段將於早上9時30分開始。）