【颱風海高斯】天文台改發8號東南烈風或暴風信號　上午11時至中午期間改發三號強風信號

▲ 【颱風海高斯】海高斯正逐漸遠離香港 未來一兩小時内改發8號風球

【09︰45】天文台表示，過去數小時，本港風勢迅速減弱。會在上午11時至中午期間改發三號強風信號。初時本港西部高地的風力仍然會較大。

【07︰45】天文台表示，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

【07︰40】8號東南烈風或暴風信號於上午7時40分發出，取代九號烈風或暴風風力增強信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。 天文台表示，本港仍有一段時間吹烈風，呼籲繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

【06︰45】海高斯正逐漸遠離香港，預料本港風勢會逐步減弱，天文台會在未來一兩小時内改發八號東南烈風或暴風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

天文台表示，海面有巨浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。

在過去1小時，長洲、塔門及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時77、70及65公里，最高陣風分別超過每小時90、78及92公里。

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責任編輯：梁浩碩