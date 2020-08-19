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【美股收市】標指納指新高 美滙下試92 金價越2000關

即市財經 04:14 2020/08/19

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美國經濟數據理想，零售商季績勝預期，顯示經濟復甦持續，標指和納指齊創新高，道指則反覆偏軟。美滙五連挫，跌至兩年低位，金價重越2000美元大關。

標指收復疫情爆發後所有失地，收報3389點，升7點或0.23%；納指收報11210點，升81點或0.73%；道指收報27778點，跌66點或0.24%。

美國7月份新屋動工為149.6萬伙，按月增長22.6%，勝市場預期。7月建築批則149.5萬伙，按月增加18.8%，同樣好過預期。有關數據利好投資氣氛。

多隻大型科技股做好，蘋果升0.83%創收市新高；亞馬遜急升4.09%亦創新高。
電動車巨頭特斯拉(Tesla)周二再抽高2.8%。Alphabet漲2.6%。Netflix、Facebook收市分別上漲1.97%和0.45%。

零售商沃爾瑪和家得寶公布最新業績和營業額均超預測，沃爾瑪股價回吐0.7%，家得寶跌1.1%。

受通脹預期升溫拖累，美滙指數昨日跌至逾兩年低位，低見92.13。投資界預期聯儲局將容許通脹升至較高水平，預示美元仍有進一步下跌空間。通脹預期亦刺激現貨金價大幅反彈，周二曾彈1.67%，至2016.9美元，美市尾段仍升0.95%，報2002.5美元。

投資者仍在等待美國的第二輪刺激計劃。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西表示，願意削減民主黨建議的新紓困計劃金額一半，以尋求與白宮及共和黨達成協議，令到計劃得以在國會盡快通過；如果有需要的話，民主黨明年1月會提出另一輪紓困法案。
民主黨控制的眾議院在5月通過新紓困法案，涉及金額為3萬億美元。民主黨本月在國會休會前提出減少1萬億美元撥款規模，但白宮拒絕接納。
另一方面，美國郵政署長宣布，暫停一切營運改革工作，直至11月總統選舉完結為止，避免對選票的郵遞工作構成任何影響。郵局的開放時間保持不變，派信方式也維持不變，郵件處理設施也不會關閉。

責任編輯：柯志宏

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