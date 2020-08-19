【美國大選】美郵政署暫停改革工作 免影響11月大選

美國郵政總局局長德喬伊（Louis DeJoy）表示，他將暫停郵局的某些營運改革工作，直到11月總統選舉完成之後，指此舉為避免對選舉郵遞投票構成任何影響。

德喬伊於美國郵政總局削減開支的措施，引起廣泛的郵件延誤的警報，這可能會影響11月的競選。他在一份聲明中表示，郵局的營運時間不會改變，郵件處理設施不會關閉，郵件處理設備也不會移動。他還說，加班已經並且將繼續根據需要得到批准。

聲明還說，從10月開始，該機構將在運營的所有領域中增加備用資源，以更好地處理任何不可預見的需求。

德喬伊將於周五，向共和黨佔多數的參議院國土安全和政府事務委員會作證，並在周一由民主黨領導的眾議院監督委員會作證。

有民主黨及組織上周批評德喬伊於6月提出改革，可能導致選民延遲收到郵遞選票，影響11月選舉結果。

眾議院議長佩洛西周六將召回眾議院議員，對郵政立法進行投票，該法案將停止郵局削減開支，並向該機構提供250億美元的額外資金。

同時，華盛頓州和賓夕法尼亞州的州檢察長周二向記者介紹旨在阻止郵政局運作變更的多州訴訟計劃。包括加利福尼亞、威斯康星州、馬薩諸塞州、明尼蘇達州和內華達州在內的十幾個州，已簽署該項協議；然而，沒有共和黨籍的檢察長簽署。

責任編輯：李勝君

▲ 一群抗議民眾在美國郵政局長德喬伊在北卡羅來納州家門前，舉行遊行示威。（法新社圖片）