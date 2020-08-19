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【恒馳效應】繼「恒馳」後恒大另一搞作 密集式廣告宣傳再現 今次香港人可以買到喇

股樓投資 07:30 2020/08/19

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本月初恒大健康（00708）大灑金錢催谷旗下「恒馳」首期六款新能源汽車，「恒馳」雖然仍未正式投產，廣告也表明車款暫時未會在香港發售，但密集式的廣告宣傳一出，就已經引起全城哄動。

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事實上，恒大健康的母公司中國恒大 （03333），是中國規模最大的地產發展商之一，項目遍及全國兩百多個城市，近年也開始於本港發展住宅項目，自此香港人也可以買到由恒大出品的香港住宅項目。集團繼去年10月推出在香港首個住宅項目屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣後，緊接於去年12月再推出位於長沙灣東京街29號的恆大‧睿峰，該盤首批86伙折實平均呎價22,309元，較同於去年底推出的新地（00016）旗下南昌站匯璽III折實平均呎價21,722元要高，可見項目走高檔次路綫，並不是以樓價平作賣點。

恆大‧睿峰位於長沙灣東京街，鄰近港鐵站


雖然是由內房出品，但恆大‧睿峰自開售以來的銷情持續不錯，項目早前推出合共 183 個單位，已累沽逾145個單位，佔可售單位近 8 成，。沉寂一輪後，恒大近來突然再為恆大‧睿峰及恆大‧珺瓏灣又展開「密集式」的電視廣告宣傳攻勢，原來恆大‧睿峰又準備開售新一批單位。

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恆大‧睿峰於周二（18日）今日公布全新第4號價單，推出 47 個單位，間隔由開放式至3房1套，實用面積由224 平方呎起，是次推出的單位包括5個首度推出、實用面積639平方呎的3 房1套單位。是次發售的單位中，最平為東翼10樓D室開放式單位，實用面積224方呎，折實售價544萬元，而最貴為東翼16樓A室三房戶實用面積639方呎，折實售價約1,307.55萬元，項目鐵定於本周六（22日）發售合共 85 伙。

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撰文 : 記者:陳詠妍

發展商 汽車 廣告 恒大 恆大‧睿峰

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