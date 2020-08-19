【美股焦點】高盛︰輝瑞疫苗成功機率為50% 臨床測試結果將影響其他疫苗股

▲ 輝瑞疫苗的測試結果將在9月公布。

市場關注新冠肺炎疫苗研發進展。高盛最新報告表示，美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及其合作夥伴BioNTech預計將於9月公布新冠疫苗試驗結果，可能會影響其他研發新冠病毒藥物的公司的股價。高盛分析師 Terence Flynn 預計，輝瑞及BioNTech有50%的成功機率。

高盛認為，最好的情況是疫苗的效用成功率高於60%，而 美國食品藥品監督管理局（F DA）將有效疫苗標準定在至少50%。如果輝瑞的疫苗有效，可能不利於其他開發疫苗的公司股價，尤其是 Merck & Co.（美︰ MRK）及強生（美︰JNJ.N）。

另外，由於投資者屆時將預計治療新冠藥物瑞德西韋的銷量將下降，其開發商吉利德科學（美︰GILD）也可能走弱。相反如果輝瑞和BioNTech的疫苗功效低於50%，則將利好上述股票。

艾默理大學（Emory University）醫學院執行副院長Carlos del Rio表示，只要疫苗有效性高於50%，便足以實現「群體免疫」，足夠多的人擁有抵抗新冠病毒的抗體，便能夠大大減少其在人群中的傳播。他表示， 研發抗呼吸道病毒的疫苗非常困難。一般常用 流感疫苗的有效率僅為40％到60％。

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編輯︰侯景成