Zoom於新加坡開設數據中心 首次落戶東南亞地區

自疫情爆發以來，很多人都開始在家工作，學生也在家學習，因而令Zoom這類遙距程式大熱，用戶出現爆發性增長。據外電消息指，Zoom將於新加坡開設數據中心，成公司首次分散網絡至東南亞地區。

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Zoom與新加坡經濟發展委員會合作設立新的數據中心，令全球數據中心數目增至18家，現時當地有逾400所學校使用旗下平台，今年首4個月免費用戶登記量大增65倍。公司計劃在當地聘用工程師及銷售員等，並在當地推出新服務包括是Zoom Phone等，以拓展業務。

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然而，4月份因為出現過黑客入侵網上課堂發放猥褻相片事件，當時新加坡曾短暫禁用Zoom作網上學習。

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