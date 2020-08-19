維信金科上半年轉蝕10億人幣 不派中期息

▲ 維信金科上半年轉蝕逾10億人民幣。

維信金科 （02003） 公布截至6月底止半年業績， 期內總收入為12.038億元（人民幣.下同），按年減少35.3%；股東應佔淨虧損為10.81億元，相對去年同期溢利617萬元； 非國際財務報告準則經調整淨虧損為10.42億元； 每股基本虧損為2.19元；不派中期息。

公司表示，2019年由於監管進一步收緊而對不良催收方式帶來的嚴厲打擊和P2P的退出，導致市場對資產質量風險飈升的擔憂，綫上消費貸款行業被這種擔憂所籠罩。 資產質量風險已然成為2020年初公司最大的考量之一。

由於新冠疫情的蔓延以及中國於2020年1月至3月期間實施抗擊疫情措施的影響，資產質量風險擔憂於2020年第一季度進一步加劇。

維信金科表示，將繼續強化與現有機構的合作結構，調整資金結構，引入新的信託公司， 以使資產回報能夠覆蓋風險，進而降低我們的擔保額度並優化現金流量。

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編輯︰侯景成