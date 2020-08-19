對海灣國家及阿聯酋 以色列成對抗伊朗「資產」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室大臣及親信查扎‧哈內比（Tzachi Hanegbi）表示，海灣國家認識到以色列是向伊朗發起挑戰的少數幾個大國之一。上周，阿聯酋和以色列同意使外交關係正常化。

哈內比對CNBC表示，聯合國不對伊朗延長武器禁運的「醜聞決定」，讓「海灣國家感到脆弱，在某種程度上，他們感到被忽視了。」他說，德黑蘭仍在通過欺負阿拉伯國家來試圖佔領中東。

「海灣國家及阿聯酋不僅將以色列視為朋友，而且將我們視為資產，因為我們奮起反抗伊朗，並在敘利亞、黎巴嫩或其他地方有可能的情況下與他們作戰。我們還不準備屈服於伊朗政權。」

伊朗外交部沒應CNBC請求作出評論。

哈內比形容與阿聯酋重建外交是歷史性突破，「在農業、醫學、貿易、能源方面，我們倆國可以在很多地方互惠互利，而且現在確實如此。」他指出，以色列公司和阿聯酋公司已同意合作進行新冠病毒研究。 「從這個意義上說，只有天空是極限。」

他說，內塔尼亞胡的戰略，是與其他阿拉伯領導人建立關係，而不是等待重啟談判。

「也許這將使巴勒斯坦人相信，現在是他們跟隨約旦、埃及及阿聯酋做法的時候了。不把以色列人看成敵人，而是朋友。 」他說：「我們非常希望，巴勒斯坦領導人現在可以與其他阿拉伯領導人攜手，並回來與我們談判。」

哈內比認為，達成協議是必要的，因為以色列人與巴勒斯坦人生活在一起。 「他們不會消失，我們不會消失。我們必須找到一種與巴勒斯坦人達成歷史性妥協的方法。」

責任編輯：李勝君



▲ 以色列總理內塔尼亞胡（中）及親信哈內比（左）。（法新社資料圖片）