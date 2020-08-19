【中概股回流】霸菱：至少10家中概股有意回流

▲ 方偉昌稱，中概股至少仍有數年時間去適合美國法律要求，若屆時無法符合，這些公司才可能進一步「把更多股份轉移過來（香港）」

自網易 （09999） 及京東 （09618） 後，今年在美上市中概股回歸趨勢似乎略見減慢，多家盛傳快將來港第二上市的公司都「只聞樓梯響」，未見實質動作。基金公司霸菱卻透露，至少10家有與該行接觸的公司都有意回流，發行規模約為5%至10%。

霸菱香港中國股票投資總監方偉昌接受訪問時表示，該行認識且曾接觸的中概股入面，起碼10家公司「有意圖回來香港上市」，但提醒這些公司並非「間間都預期會遭美國除牌或退市」，暫時僅把來港上市視為「後備想法」，故在港新股發行規模料僅佔總股本約5%至10%。

本月上旬美國財政部已有官員建議，政府應要求在美上市中資企業在2022年1月前符合美國審計要求，意味政府或容許上市公司會計監督委員會（PCAOB）取得審計文件，以確認其不受內地政府控制。

方偉昌稱，中概股至少仍有數年時間去適合美國法律要求，若屆時無法符合，這些公司才可能進一步「把更多股份轉移過來（香港）」。他補充，若中美關係持續緊張，中概股回流數量或增多。

中概股回流 市場更活潑

值得注意是，中概股雖傾向來港第二上市，而非在美退市並轉戰港股市場，惟方偉昌稱，發新股將可集資，有意回流的公司都想「快些少」落實在港掛牌，更指若中概股本身在美股份走勢不俗，或者已經吸引了不少投資者關注，相信在港市場需求亦較佳，意味可在更短時間內來港。

自從阿里巴巴 （09988） 、網易，和京東第二上市後，本港市場氣氛更見熾熱。方偉昌留意到上述公司既為投行「帶來活動」，阿里巴巴納入恒指成份股亦為股市「帶來刺激」，形容中概股回流可使本港市場更見活躍。

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記者：莫亦熙