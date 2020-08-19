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【開市安排】8號風球港股開唔開　一文睇清港交所最新安排（附表列）

股樓投資 00:49 2020/08/19

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天文台在晚上10時45分發出8號東北烈風或暴風信號，海高斯將於未來數小時最接近本港，預料八號烈風或暴風信號會於明早(19日)一段時間維持。咁究竟在8號風球下，港股仲有冇得開市？

根據港交所的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」指引，如在「開市前時段」開始前已發出8號風球，則要視乎天文台在何時解除8號風球訊號，最理想的情況下，是早上7時前已宣布解除8號風球，所有股票交易將會如常。

相關文章：【風暴消息】8號風球現正生效　料於晚間至早上一段時間維持　海高斯未來數小時最接近本港

至於若在不同時段內解除8號風球訊號，則會有不同的安排，可參考下表：

上午7:00或之前解除信號/極端情況/警告 交易將如常進行
上午7:00後至9:00期間解除信信號/極端情況/警告

開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易(恢復交易的開始時間須為整點或30分)。

(例︰若信號/ 極端情況/ 警告於上午7:15解除，早上交易時段將於上午9:30開始。若信號/ 極端情況/ 警告於上午7:30解除，早上交易時段將於上午9:30開始。)
上午9:00後至11:00期間解除信號/極端情況/警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:00開始。
上午11:00後至11:30期間解除信號/極端情況/警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1:30開始。
上午11:30後至中午12:00期間解除信號/極端情況/警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始。
中午12:00後始解除信號/極端情況/警告 全日停止交易。

資料來源：港交所網頁

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撰文 : 記者：李兆明

天文台 香港交易及結算所有限公司 香港股票 颱風

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【風暴消息】8號風球現正生效　料於早上維持一段時間　海高斯未來數小時最接近本港
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