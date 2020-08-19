【美股焦點】東南亞電商Sea「背靠騰訊」績後股價升一成

▲ Sea業績表現強勁，股價亦受捧。

騰訊 （00700） 有份投資的東南亞電商龍頭、遊戲發行商及支付公司Sea（美︰SE）第二季業績表現亮眼，經調整收入按年升93.4%，達12.87億美元，經調整後EBITDA亦由負轉正，達7700萬美元。Sea股價大漲一成，報147.98美元。

騰訊是Sea的戰略資者，亦是其最大單一股東。Sea本身業務覆蓋多過領域，包括電商、遊戲及支付業務。值得注意的是，據分析機構iPriceGroup的2020年第二季度東南亞電商平台的最新數據，。Sea旗下的電商平台Shopee（蝦皮購物）在手機及平板以全市場第一居東南亞購物類App冠軍寶座；網頁以2.7億月度訪問量蟬聯流量最高電商平台，同時，在印尼、越南、馬來西亞、新加坡及泰國5個市場分別位列第一。

若按照iPriceGroup的數據，獲騰訊支持的Sea，在東南亞電商市場已超逾阿里巴巴 （09988） 旗下的Lazada，成為東南亞電商一哥。Sea本身與騰訊關係非常密切，加上同時兼營電商、電子支付等三大業務，故亦被稱為東南亞「小騰訊」。Sea旗下遊戲公司Garena為騰訊旗下王牌遊戲《英雄聯盟》的港澳台及東南亞代理發行商。

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編輯︰侯景成