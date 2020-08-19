  • 26°C
香港時間 : 2020819日 (三) 01:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】東南亞電商Sea「背靠騰訊」績後股價升一成

即市財經 00:03 2020/08/19

分享：

Sea業績表現強勁，股價亦受捧。

騰訊 （00700） 有份投資的東南亞電商龍頭、遊戲發行商及支付公司Sea（美︰SE）第二季業績表現亮眼，經調整收入按年升93.4%，達12.87億美元，經調整後EBITDA亦由負轉正，達7700萬美元。Sea股價大漲一成，報147.98美元。

騰訊是Sea的戰略資者，亦是其最大單一股東。Sea本身業務覆蓋多過領域，包括電商、遊戲及支付業務。值得注意的是，據分析機構iPriceGroup的2020年第二季度東南亞電商平台的最新數據，。Sea旗下的電商平台Shopee（蝦皮購物）在手機及平板以全市場第一居東南亞購物類App冠軍寶座；網頁以2.7億月度訪問量蟬聯流量最高電商平台，同時，在印尼、越南、馬來西亞、新加坡及泰國5個市場分別位列第一。

若按照iPriceGroup的數據，獲騰訊支持的Sea，在東南亞電商市場已超逾阿里巴巴 （09988） 旗下的Lazada，成為東南亞電商一哥。Sea本身與騰訊關係非常密切，加上同時兼營電商、電子支付等三大業務，故亦被稱為東南亞「小騰訊」。Sea旗下遊戲公司Garena為騰訊旗下王牌遊戲《英雄聯盟》的港澳台及東南亞代理發行商。

相關文章︰【財富500强】中港上榜企業首超美國　中資首位非ATMX

【科網狂潮】京東停與申通合作　阿里巴巴先後被美團騰訊針對？

【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成

 

美股 Sea Limited（美：SE） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

對海灣國家及阿聯酋 以色列成對抗伊朗「資產」

下一篇文章

瑞典暫時撤走在北韓的外交人員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）