中遠海發擬售中集集團股份 中集引入曲江文投為子公司股東

▲ 中遠海運有意出售中集集團股份

中遠海發 （02866） 宣布，擬出售旗下中集集團 （02039） 股權，惟未透露計劃出售多少股權。中遠海運現持有中集集團22.68%股權。中遠海運及中集集團今日分別收報0.82元及7.77元，前者無升跌，後者升1.9%。中集集團宣布，交易或涉及到公司第一大股東變更，其A股明日將會停牌。

中遠海運指，潛在出售事項切合本集團的戰略發展需要，且預期可提升集團的資產結構，從而推動集團航運租賃業務、集裝箱製造業務以及投資及相關服務業務的發展， 並達致成為具有航運物流特色的供應鏈綜合金融服務平台的戰略發展目標。

另外，中集集團宣布，將為集團旗下非全資附屬子公司中集產城引入曲江文投作為股東。曲江文投需繳付23.5億元（人民幣，下同）代價，其中9094萬元為註冊資本，另外22.6億元擬進入資本公積。交易完成後，曲江文投持有中集產城20%股權，中集集團則持有集產城45.92%股份。

中集產城現時股東包括中集申發、碧桂園 （02007） 、 東方天宇及長安信託。此前碧桂園已宣布擬增持中集產城股份，由現時的25%增加到30%；在曲江文投入股後，碧桂園持股將變成24%。

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編輯：謝智聰