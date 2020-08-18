  • 26°C
香港時間 : 2020818日 (二) 23:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】美麗華酒店純利挫八成 中期息削8%

即市財經 22:34 2020/08/18

分享：

美麗華酒店純利按年大跌近八成至1.57億元

美麗華酒店 （00071） 純利按年大跌79.6%至1.57億元，而更反映核心經營情況的股東應佔基礎溢利則跌45.4%至2.29億元。集團派發中期息每股22仙，較去年少8.3%。

集團表示，各國在疫情肆虐下實施旅遊限制及社交隔離措施，導致跨國往來及國際經貿活動接近停擺，整體營商環境變得極端困難且艱辛不穩。香港上半年訪港旅客人數急跌至僅352萬人次，比去年同期大幅下跌90%；首季的零售及膳食服務業之業務收益亦較去年首季亦下跌超過30%。

在此等不利因素及經濟逆轉的影響下，集團之酒店、餐飲、旅遊業務均受到嚴重打擊。收租業務表現亦因租務調整，及為部分租戶於期內提供租金寬減而較去年遜色。

集團指，刻下疫情未能全面受控且持續反覆，中美緊張的政經關係亦未有緩和之勢，香港的經濟前境仍然非常嚴峻，困難重重。然而，集團會以靈活多變的營商策略持守業務，繼續努力不懈，鞏固及提升營運效益以維持競爭優勢，發掘適當的投資機會，期望於疫情後迅速把握復甦的機遇。

相關文章：

【一文業績】利基上半年賺2.1億　一文看清企業業績

【奶粉股業績】飛鶴半年多賺57%派0.1375元息率2厘　高端奶粉收入急飈73%

【酒店旅遊】美麗華酒店：上半年房價跌一半　無意出售旅遊業務

【hket網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰

香港股票 美麗華（00071） 疫情 酒店

上一篇文章

【美股焦點】家得寶次季純利升25%好過預期　股價早段仍跌逾1%

下一篇文章

【美股焦點】沃爾瑪次季電商收入大增97%　股價開市反高潮倒跌0.8%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日