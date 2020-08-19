【收息股】美麗華酒店中期息22仙　09年來首減派中期息　股息率仍有4.3厘

▲ 美麗華酒店純利按年大跌近八成至1.57億元

美麗華酒店 （00071） 純利按年大跌79.6%至1.57億元，而更反映核心經營情況的股東應佔基礎溢利則跌45.4%至2.29億元。集團派發中期息每股22仙，較去年少8.3%，是2009年以來首次減派中期息，以近1年的派息額計，仍有4.3厘息。

集團表示，各國在疫情肆虐下實施旅遊限制及社交隔離措施，導致跨國往來及國際經貿活動接近停擺，整體營商環境變得極端困難且艱辛不穩。香港上半年訪港旅客人數急跌至僅352萬人次，比去年同期大幅下跌90%；首季的零售及膳食服務業之業務收益亦較去年首季亦下跌超過30%。

在此等不利因素及經濟逆轉的影響下，集團之酒店、餐飲、旅遊業務均受到嚴重打擊。收租業務表現亦因租務調整，及為部分租戶於期內提供租金寬減而較去年遜色。

集團指，刻下疫情未能全面受控且持續反覆，中美緊張的政經關係亦未有緩和之勢，香港的經濟前境仍然非常嚴峻，困難重重。然而，集團會以靈活多變的營商策略持守業務，繼續努力不懈，鞏固及提升營運效益以維持競爭優勢，發掘適當的投資機會，期望於疫情後迅速把握復甦的機遇。

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編輯：謝智聰