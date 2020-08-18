【美股焦點】家得寶次季純利升25%好過預期　股價早段仍跌逾1%

▲ 家得寶因應疫情對環球經濟造成重大影響，早於5月宣布暫停給予營運前景指引

家得寶（Home Depot，HD）開市前公布第二季業績，每股純利及收入表現均勝預期，前者錄4.02美元，好過預期的3.71美元，後者錄380.5億美元，好過預期中的345.3億美元。

根據業績，家得寶次季純利按年升25%，收入按年升23.4%。至於屬零售股營運指標的同店銷售，家得寶在美同店銷售升25%，為近年最佳。

不過，家得寶早段股價表現未算理想，截至本港時間晚上約10時25分，家得寶美股報284.8美元，跌1.2%。

家得寶首季業績同樣予市場驚喜，收入按年增約7%至282.6億美元，勝市場預期的275.4億美元。同店銷售增6.4%，勝市場預期的4.4%。

值得注意是，家得寶近兩季業績雖同樣理想，管理層卻因應疫情對環球經濟造成重大影響，早於5月宣布暫停給予營運前景指引。

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