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【美股焦點】家得寶次季純利升25%好過預期　股價收市跌1.2%

即市財經 06:08 2020/08/19

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家得寶因應疫情對環球經濟造成重大影響，早於5月宣布暫停給予營運前景指引

家得寶（Home Depot，HD）開市前公布第二季業績，每股純利及收入表現均勝預期，前者錄4.02美元，好過預期的3.71美元，後者錄380.5億美元，好過預期中的345.3億美元。

根據業績，家得寶次季純利按年升25%，收入按年升23.4%。至於屬零售股營運指標的同店銷售，家得寶在美同店銷售升25%，為近年最佳。

不過，家得寶早段股價表現未算理想，到收市仍跌1.2%，收報284.93美元。

家得寶首季業績同樣予市場驚喜，收入按年增約7%至282.6億美元，勝市場預期的275.4億美元。同店銷售增6.4%，勝市場預期的4.4%。

值得注意是，家得寶近兩季業績雖同樣理想，管理層卻因應疫情對環球經濟造成重大影響，早於5月宣布暫停給予營運前景指引。

【美股焦點】沃爾瑪次季電商收入大增97%　股價開市反高潮倒跌0.8%（第二版）

【美股期指】ICE計劃將紐交所FANG+指數期貨合約乘數 下調至5美元

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美股 家德寶（Home Depot，美：HD） 純利 零售 同店銷售 美元 銷售 Home Depot

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