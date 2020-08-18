【物管股】藍光嘉寶：收購的8家物管公司預期下半年可完成併表

▲ 圖左起為藍光嘉寶聯席總裁兼CFO邹昊、副董事長孫哲峰、董事長姚敏、總裁劉俠及副總裁呂良海。

物管股藍光嘉寶 （02606） 上半年在管面積增加近2000萬平方米至8990萬平方米，副董事長孫哲峰表示，與今年目標仍有差距，今年合約面積的目標為新增約9000萬平方米，未來將更積極進行收併購，現時有約100家公司可爭取轉化為未來標的，管理面積達6至8億平方米，為下半年及明年奠定良好基礎。

藍光嘉寶上半年收購了8家物管公司，預期下半年可完成併表。孫哲峰表示，未來收購會視乎每個區域的標的收入、成本、淨利潤及現金流、收繳率及客戶滿意度等多個範圍去評估及篩選。他又指，在市場好的標的愈來愈少，規模亦更小，但公司會發揮自己優勢，深根四川，並積極發展華東及華南市場。

管理層預期，未來物業管理服務佔比持平或小幅度提高，諮詢服務將持續上升，社區增值服務的佔比則會下降。上半年非住宅物業管理服務收入大增76%，孫哲峰表示，非住宅業務的市場價值及管理費較高，但同時較住宅市場細分及專業，故未來或多與綜合物業發展商以合作形式，發展非住宅業務市場。

預期兩個月後可實現H股全流通

藍光嘉寶半年多賺30.6%至23.5億元，收入按年增25%至11.7億元，不派息。問及全年業績會否派息，管理層表示，藍光嘉寶去年派息為淨利潤的40%，今年亦有類似計劃，並會參考同業的水平作決定。

另外，集團早前獲中證監批准，將最多1.27億股內資股轉為H股上市。管理層透露，預計兩個月左右可完成手續，實現H股全流通。

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編輯：袁諾曦