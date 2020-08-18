【賢行軼事@iM網欄】勞力士係「總統錶」? 談鐘錶品牌的故事

世界上歷來這麼多政要，他們曾配戴過的腕錶何其多，但當中有一枚，曾大刺刺的在宣傳海報上寫上「總統錶」（The Presidents’ Watch），要注意英文那撇號（apostrophe）是在「S」之後，即是多位總統或元首。那是勞力士的Day-date系列（星期日曆），顧名思義那是擁有顯示星期和日曆功能的腕錶。

從艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）開始，多位美國總統都曾配戴勞力士，直到詹森（Lyndon Baines Johnson）經常佩戴Day-Date款式，而就是在他任期期間，勞力士的廣告開始出現了「The Presidents’ Watch」。一張1960年代勞力士的廣告，畫面中一隻佩戴著Day-date的男人左手正手持著紅色電話筒，當時傳說連接華盛頓五角大廈與莫斯科克里姆林宮的美蘇熱線的電話正是紅色的，雖然後來證實「紅色電話」只是一個傳說，但這畫面已令人聯想到配戴者是總統了。

其實在詹森之前，約翰．甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）也曾擁有這系列腕錶，那是1962年瑪麗蓮．夢露（Marilyn Monroe）贈送給他的生日禮物。除了腕錶本身，品牌特別為這系列設計的錶帶亦獲得了「元首型錶帶」稱號，並一直沿用至今。

故事說完了！勞力士或鐘錶愛好者可能大都知道Day-date系列的典故，但在現今腕錶市場，勞力士銷量最好，最受大眾歡迎的卻是運動系列，在香港最常見到人配戴的一定是勞力士潛水腕錶。「總統錶」這賣點安份地只停留在一個系列，而品牌卻在不斷進步，不斷添加新元素，有更多故事可說，「總統錶」的光環變成讓愛好者發掘的故事，或是經過一個循環後再拿出來做一次主推的營銷企劃主題，因為每隔數年，又湧現新一代目標顧客，再讓他們聽一次故事，而非不斷過度消費一個單一故事。

說起鐘錶品牌的故事，真的有太多太多，可以再舉一個家傳戶曉的權威光環，但品牌又使用得適可而止的例子：歐米茄的「月球錶」。人類對宇宙的探索和興趣是永遠的，是每一代人的夢想，但科技不斷進步，50年前登月使用的腕錶，在今天技術層面上一定會有更佳選擇，所以可以標榜的只是歷史、傳統和當時的科技而已。因為「月球錶」本來並非設計給登月使用，是美國太空總署（NASA）自行在市場上購買，經歷過內部多項嚴謹測試而挑選出來，就連歐米茄公司也是在登月的電視直播時才知道腕錶被選上，所以腕錶出身也只是品牌眾多系列其中之一，超霸系列（Speedmaster）內的其中一個錶款。

雖然歐米茄基於「月球錶」的基礎上開枝散葉，在機芯、錶盤、材質上不斷作出變化和注入很多新元素，但都控制在適當的範圍，不使其光環過於擴大和單一。與勞力士的「總統錶」同理，是作為一個循環性的故事主題，在標榜歷史、權威作招徠的同時也為品牌推陳出新。鐘錶界這個相對偏向傳統的行業也需要在傳統上趕上變化，服裝行業這更講求潮流的界別當然更需要了！說到底，就算今天獲得多大的光環，也不要滿足，那只是提供一個更好的基礎和資源給我們發展，仍然要為品牌繼續撰寫更多篇章。