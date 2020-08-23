【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑

疫情稍為回穩，二手市場睇樓量再彈升，據美聯物業分行統計，本週末(8月22日至23日) 15個指標屋苑預約睇樓量錄約387組，較上週末錄約350組上升約10.6%，連續第3個週末錄得增幅，創6週新高。不過，隨著市場上的筍盤買少見少，準備入市的上車或換樓人士與其高追上車，不如向一些升勢相對落後的二、三線屋苑入手，今次《iMoney》為大家搜尋了5個實用面積呎價徘徊在一萬餘元水平，甚至低於1萬元低水的單位，兩房單位入場費3百餘萬元起，大家可留意一下。

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1.屯門新圍苑

新圍苑是位於屯門田景路23號居的居屋屋苑，物業於1988年至1989年間落成，樓齡31至32年，屋苑位置雖然較遠離屯門市中心，但物業靠山而建，環境較清幽。屋苑配套也不俗，附近有良景廣場及街市，鄰近的良景邨巴士總站有巴士及小巴往返市區，交通亦方便，成為上車家庭的心儀目標之一。

祥益地產營業董事胡志偉表示，新圍苑錄得一宗區內首置客成交個案，成交單位為D座低層6室，實用面積401呎，兩房一廳，放盤價原為430萬元，最後累積減價達45萬，最後以385萬元（自由市場價）成交，以實用面積計算平均呎價為9,601元，稍低市場價成交。

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2.屯門慧豐園

由南豐集園發展的慧豐園，位於新界屯門湖翠路280號，項目於1992年落成，樓齡28年。項目分層單位的實用面積介乎470至671平方呎， 單位間隔涵蓋二至三房，當中以三房戶供應量較多，佔供應量逾53%。項目項目沿海而建，環境恬靜，也設有住客會所，提供包括戶外泳池、網球場、壁球室、乒乓球室、兒童遊樂場等設施。交通方面，項目距離輕鐵屯門碼頭總站約6至8分鐘步程，鄰近另一個屋苑海翠花園的商場地下亦設有巴士總站。

祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，慧豐園3座低層D室，兩房兩廳，實用面積487平方呎，獲買家以485萬購入，實用面積呎價為9,959元，屬市場價成交。

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3. 屯門景峰花園

位於景峰徑2號的景峰花園，屬居屋項目，於1985年落成及入伙，樓齡35年。項目毗鄰輕鐵景峰站，住戶可乘搭輕鐵至兆康站轉乘西鐵，再前往九龍及新界多個地區。同時屋苑附近另有多條巴士路線，可來往荃灣市中心、港鐵葵芳站及藍田站、美孚、深水埗及灣仔等多處地方。屋苑附近也設有多間食肆及小型商場如金邦商場、錦發大廈商場，生活配套尚算不錯。

祥益地產執行董事謝澤銘表示，景峰花園日前錄得一宗區外首置客成交個案，單位為1座高層A室，實用面積504平方呎，間隔為兩房一廳，附設企理裝修，買家以485萬（自由市場價）購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9,623元，屬市場價成交。

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4.屯門悅湖山莊

位於屯門湖秀街2號的居屋項目悅湖山莊，於1994年入伙，樓齡26年。單位的實用面積介乎431至592平方呎，間隔涵蓋二至三房。項目距離輕鐵屯門碼頭總站約5至7分鐘步程，由該盤步行數分鐘可達屯門客運碼頭，亦提供噴射飛航服務，來往澳門及珠海等地。生活配套方面，屋苑自設購物商場悅湖商場，附近屋苑海翠花園及啓豐園亦設有商場及各式店舖，提供不同食肆及餐廳，住戶亦可步行數分鐘至兆禧苑的商場及街市。

祥益地產陳阿麗表示，悅湖山莊11座 低層 F室，實用面積484呎，兩房一廳，原業主放盤叫價530萬，累減約32萬獲一名同屋苑客垂青購入，成文價498萬（自由市場價）購入上址作投資之用，以實用面積計算平均呎價為10,289元。

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5.天水圍慧景軒

由長江實業及新鴻基地產合作發展、位於新界天水圍天葵路33號的慧景軒，於2004年第一季入伙，樓齡相對較新，只有16年，單位實用率高達86%。單位實用面積介乎518至867平方呎，單位間隔涵蓋二至四房，戶戶設特大環保露台，同時所有睡房均設有窗台。屋苑下方就是輕鐵天秀站，前往西鐵天水圍站十分便利。

中原地產分區營業經理陳思麗表示，分行新近促成慧景軒2座低層E單位成交，實用面積680平方呎，三房套房間隔，向西南，景觀開揚。原業主於今年7月開價800萬元放售，之後多次下調叫價，累減120萬元或15%，新近以680萬元易手，折合平均實用呎價10,000元。陳思麗指，疫情下業主不再堅持高叫價，慧景軒成交價逐步回落。6月份錄得同呎數單位以732萬元成交，7月同類造價回落至698萬元，是次新成交造價相比6月少52萬元或約7%。



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記者：陳詠妍