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亞盛醫藥半年虧損收窄至3.2億人幣 研發費用增26%

即市財經 21:11 2020/08/18

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亞盛醫藥上半年虧損收窄至3.2億元人民幣。

亞盛醫藥 （06855） 公佈，上半年收入按年13%至260萬元（人民幣，下同），主要來自提供予客戶的非重複性研發服務。虧損淨額收窄至3.2億元，主要由於集團可轉換可贖回優先股因公允價值變動而產生虧損減少3.42億元。

亞盛今日收報36.7元，跌3.9%，最新市值82億元。

亞盛醫藥上半年研發開支按年增加26.4%至2.5億元，主要因針對候選藥物進行更多臨床試驗及研發人員數量增加。截至6月底，亞盛的現金及銀行結餘為4.3億元。

亞盛醫藥核心候選產品HQP1351在6月已向國家藥監局遞交新藥申請，用於治療慢性髓性白血病。集團目前8項小分子候選藥物已處於臨床階段。

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 亞盛醫藥集團－B（06855）

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