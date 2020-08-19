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【疫市勁蝕】內地客財困蝕錢賣樓　7年帳蝕逾百萬

股樓投資 00:05 2020/08/19

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疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，再有投資客減價賣樓，不惜蝕讓離場。中原胡鴻洲說，佐敦珀．軒中層B室，實用面積229平方呎，剛以435萬元易手，實用呎價18,996元，持貨7年，現賬面蝕約106.96萬元，物業貶值近兩成。

據了解，原業主為內地人，於2013年以541.96萬元購入上址，其後一直出租單位，以對上一張租約計，每月租金1.5萬元，租金回報約3厘。不過，該業主近期陷入財困，需出售單位套現，上址原叫價480萬元，終減價45萬元，以435萬元易手，實用呎價18,996元。

資料顯示，珀．軒位於佐敦白加士街101號，為單幢樓設計，主打迷你單位，實用面積均不超過300平方呎，建有114伙。該盤於2013年推售，搶攻投資客源，當時首批單位買家，更獲全數印花稅回贈。

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撰文 : 黃卓賢

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