雨潤食品虧損收窄9%至4.1億 稱上半年全國豬價漲逾一倍

▲ 雨潤食品上半年虧損收窄9%

雨潤食品 （01068） 上半年虧損收窄9%，但仍錄得4.1億元虧損；主營業務虧損3.2億元，較去年減少5.2%。集團宣布不派發中期息。期內，雨潤食品收益微增2%至75.4億元；整體毛利率則由去年同期的 7%下降1.1個百分點至5.9%。

雨潤食品指，生豬受產能持續增長和疫情導致消費恢復較慢的影響，豬肉批發市場價格持續下跌至今年五月份。六月份以來，餐飲業恢復經營、工廠復工及學校復課，豬肉消費明顯增加，價格開始反彈。

期內，受非洲豬瘟與疫情共同衝擊，生豬產業受到影響，全國平均豬肉價格上漲104.3%，漲幅比去年同期擴大96.6個百分點。集團指，在冷鮮肉及冷凍肉業務中，集團生豬平均採購價格按年上漲約144%。受疫情影響，個別的生產基地在第一季時停工，加上豬價高企抑制豬肉消費，且生豬存欄量下滑致原料生豬收購困難，令屠宰量比去年同期減少約61.8% 至約145萬頭，惟豬肉價格的大幅增長抵銷了屠宰量下跌的影響。

雨潤今年上半年繼續為訴訟虧損作出撥備，規模為3491.4萬元，已較去年的9148.8萬元減少。集團指，中國境內有銀行提出訴訟，要求集團即時償還21.3億元的銀行借款或保證償還同等價值資產。有關訴訟令集團賬面值3.1億元的物業、廠房及設備及港幣1293.5萬元銀行存款被中國法院凍結。

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編輯：謝智聰