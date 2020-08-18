【櫻淘魔法棒@iM網欄】淘寶買雪櫃 如何計算運費及安排運送？





疫情下多了朋友在家工作，加上晚間食肆禁堂食，大家都多了在家吃飯，好多人喜歡自己下廚，搖身成為廚神，大家紛紛買多了食材，包括凍肉，急凍食品和新鮮蔬菜等。一下子大量入貨，家中雪櫃的冰格不夠用，今年首六個月，由於疫情嚴重，市場上出現冷凍櫃熱銷潮，由於香港寸金尺土，家中空間有限，雪櫃可能會放在陽台或房間一角。



由於現在大家對食物安全及衛生的意識加強了，保存食材的觀念進步，熟食不宜放在冷藏空間，因為容易滋生細菌。最近看到不少和煮食有關的Facebook群組近來都熱烈討論小型冷藏櫃/冰櫃。最近多了朋友問我，有沒有雪櫃或者冰櫃推介? 如何送來香港等一連串問題，剛好我早兩星期就幫淘友拍了一個海爾BD-328WL 直立式雪櫃，328升，外型不錯，最重要是價錢平，只需人民幣3700至3800元，朋友收到後非常滿意。

這部炫金色的雪櫃，冷凍能力可以到9.5KG/12H，風冷無霜技術，自動化霜，不用為溶雪而煩惱。它是立體循環風道，冷凍更快，溫度更均勻，保鮮更高一籌。內籠分區精儲，充裕的空間，智慧控制自動維持理想溫度，自動調節櫃內溫度，並且能夠保持在設定溫度，一鍵速凍，短時間鎖住食物營養。

一級能效標籤的凍藏轉換，大容量只佔地面積0.4M2，直身雪櫃節省不少空間。除了實用性，還要看它的顏值，炫金外觀，家用商用百搭設計。

觸摸按鍵 操控簡潔 使用方便，機身上的白色LED 顯示，方便調溫，關門後30秒，無按鍵作顯示屏會自動熄滅。夏天變冷藏，冬天變冷凍，適合儲存食材四季鮮，冷凍冷藏一鍵轉換，節省一倍空間，冷藏，軟凍，冷凍，速凍隨需轉換，一台頂四台。

外置助力門把手設計，開門輕鬆不費勁, 精美外觀, 打造獨具一格的室內環境。46L 大抽屜，整個肉也放得下，它有N-AB巡航殺菌，有效抗菌，確保飲食安全。

介紹完產品後，大家最關心的當然是運送安排。

以上是送貨時的包裝，淨重80KG左右。外包裝尺寸是659*761*1986mm。

按體積計算運費:

基本運費: 481.4元人民幣

超長費: 100

視乎你收貨的地方是寫字樓還是住宅

另一樣是，由於產品超重及超長的緣故，所以只會送到大廈的樓下，不會送上門。



我最近就開始選用派寶集運，價錢較優惠。

1-50kg（首重13.9/kg續重3.9/kg）

51-100kg（3.9/kg）

101-300kg（2.9/kg）

301-500kg（1.9/kg）

501-1000kg（1.6/kg）

1001kg以上（1.3/kg）。

所有貨品是以實際重量跟體積重量比較，以較重者去計算運費。

體積重量(KG) = 長度 (L) (cm) X 寛度 (W) (cm) X 高度 (H) (cm) / 6000 物品

單邊尺寸（長、寬或高）≥150CM加收100元超長費

偏遠和住宅加收20元派送費！重量越大價格越划算。

型號:

haier/海爾BD-328WL

價錢:

約3,700 ~3,900元人民幣

買家評價:

貨到了，製冷效果很好，以前買小的不夠用了，換一台大的，風冷冰箱不需要除霜，空間利用上比較好！鈑金面板，如果能改進成鋼化玻璃面板就更好！

效果特好，一瓶啤酒半小時就結冰了，功率大但省電，容量大，無霜，佔地小，高大氣派冷藏冷凍兩用，家用開店冰棒冰都實用，包你不後悔！店裡清一色的海爾，冰箱海爾是首選！

冷藏效果：化霜效果特好，隔板上有結冰時，你能免費體驗到舞臺特效。 容量大小：作為如此小巧的立式冷櫃，能擁有328升的超大記憶體，只能說厲害，特意用了半個月才來評價，這款冷櫃外形時尚美觀，佔地很小，可以技術冷凍，也可以調成保鮮模式，真的很喜歡。家裡的一台冰箱不夠用，單獨購買冷櫃太浪費，推薦購買這款雙模式的冷櫃（保鮮櫃）。



作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！