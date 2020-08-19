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【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所

理財智慧 14:01 2020/08/19

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香港地寸金尺土，難得擁有自己的小蝸居，不少人都希望親自動手設計「Dream House」。不過，上班族工作繁忙，要實行可謂是「這麼近，那麼遠」，皆因不單是設計，跟進裝修也得須花上精力和時間。有女戶主為其200多呎的單位進行裝修，把小空間打造成為北歐簡約風小居，因而獲得不少網民稱讚有格調，直呼好像造訪歐洲的Airbnb。

大龐內的沙發是購至淘寶，價錢約1000港元，不連運費。

由於Jessie會邀請朋友到家中吃飯，所以便在屋中放置四人桌。

90後的Jessie從事醫療行業，由於對設計甚感興趣，便參巧書藉，著手花約6個月時間由零開始「打造」自己的住所。「蝸居最難嘅位係要五臟俱全得嚟，又唔可以有壓逼感。」她所購得的單位實用面積為200多呎，樓底約高11呎，原有一房，經設計後，把單位變成全開放式格局。由於Jessi希望把住房改造北歐簡約風格，所以大廳地板採用木紋高溫磚；牆身、傢俬顏色都是偏淺色為主，又特意訂造樓梯櫃及特大入牆衣櫃等傢私以節省空間，令單位看下更具設計感。她就提醒，親自訂造傢俬時，一定要清楚量度好尺寸；一旦出錯，裝修師傅是不會負責任。另一方面，由於單位對出較近公路，車來車往會有噪音影響，所以Jessie選用雙層玻璃，以阻隔噪音及雜聲。

有不少人好奇，單位只有200多呎，廚房、客廳和廁所都佔了大部分空間，那睡房又可以設置在哪？由於單位內樓底高11呎，Jessie便利用這個優點，在大廳位置建造一層閣樓做睡房。她的睡房主要安裝一個雙人加大床頭櫃，床頭附有全屋燈制，同時設有入牆電視。

在廚房設計內，就安裝了2個爐頭、抽油煙機及抽氣扇。而洗衣機、雪櫃及嵌入式焗爐都安裝在廚房內。洗手間內，除了有座廁及沐浴間外，也安裝浴室上下鏡櫃、冷熱水龍頭等。而她也選擇廁所內安裝趟門，讓設計更為美觀。

住房設計得別緻，但裝修費卻不用30萬元。Jessi透露，全屋全爆裝修費(不包面料）、訂造傢俬電器及裝修材料面料總費約27期萬元。其實她也曾經找過設計公司，但報價則需要20多萬元，而且有部分在港設計公司都會經內地訂造傢私，如在外國訂製，收費則會更加高。「與其經過香港公司訂再內地造，倒不如直接內地訂，免左中介抽佣。不過起香港公司訂質素始終有保障，自己去內地搵有一定風險，睇你點取捨。」

大門用白色內有啡色木紋鋼門，主要配合全屋設計所採用的顏色。

大門在裝修前的樣子。（圖片由受訪者提供）

雖然使費慳了不少，但身為上班族的Jessi坦言花了不少時間和心機處理。由於她未有找設計公司和裝修公司，而是找裝修師傅負責，所以自己也身兼多職。她除了親自尋找設計素材外，也要跟進裝修師傅的進度。「平日咪打比師傅問下進度，偷小小時間番工前放工後睇下單位。放假自己得閒上去內地傢俬廠，睇下裝修材料。」

Jessi指接觸裝修並不是易事，由零開始，到現在掌握基本知識。（圖片由受訪者提供）

有不少網民看到裝修後的圖片都大讚有心思，完全不像200多呎的單位。Jessie就表示，只要不被單位大少限制，一樣可以設計出自理想住房。「最主要唔好比坊間裝修間隔去限制自己，睇圖都係參考，到最後問下自己想出黎效果點，跟個心去設計。」

 

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責任編輯：黎淑雯

裝修設計 北歐 Airbnb 興趣

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