CuMask生產商晶苑國際半年少賺53% 中期息削25%至3仙

▲ 晶苑國際上半年收入按年跌19%至9.2億元。

銅芯抗疫口罩（CuMask）主要生產商晶苑國際 （02232） 上半年少賺53%至2800億（美元，下同），派中期息3港仙，按年跌25%。期內，晶苑收入按年跌19%至9.2億元。

晶苑國際指，除冠狀病毒病對營運造成負面影響及供應鏈中斷外，疫情亦對整個服裝業構成負面影響。由於日本、韓國、歐盟及美國等主要服裝市場的多個城市均實施全國封鎖及社交限制，客戶部分零售店舖已永久停業或休業數月，品牌客戶閉店導致集團整體訂單需求急劇下跌。

晶苑又指，客戶要求將已完成包裝的貨品延期付 運，並希望可延長已付運訂單之付款數期。考慮到與客戶的長期關係，經磋商後，特定客戶獲提供如暫時延長付款數期等過渡性安排。

全年資本開支將低於去年

展望未來，由於集團在地區分佈上組合相對平衡及多元化，對銷售額的負面影響相對可控，惟今年仍是艱難的一年，集團將繼續檢討擴張步伐，料全年的資本開支預期低於去年水平。

晶苑指，今年上半年成功加入一 家國際知名運動服品牌的供應鏈，相信將有力推動集團業務的長遠發展。

相關文章：【保就業計劃】政府要超市減價 百佳：盡力穩定零售價 惠康：推新品牌降售價（第二版）

【銅芯抗疫口罩】晶苑創辦人羅樂風背景大揭秘 擁全球多個「星級客戶」

【銅芯抗疫口罩】晶苑：每個口罩加工費少於1美元 王志輝已申報利益

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦