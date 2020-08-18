【一文業績】利基上半年賺2.1億　一文看清企業業績

▲ 陸續有公司公布次季業績。

今日多間藍籌公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月18日（周二）公布的重要企業營運數據/業績：

利基 （00240） 公布上半年業績，純利按增27.5%至2.1億元，每股盈利16.8港仙，不派中期息。期內，服務收入按年增4.2%至37.2億元。

公告及通告 - [中期業績]

路勁 （01098） 公布上半年業績，純利按年跌34%至12億元（人民幣，下同），每股盈利0.57元，派中期息0.2元。期內，收入按年7.2%至204.5億元。

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花樣年 （01777） 公布上半年業績，純利按年跌5.7%至9624萬元（人民幣，下同），每股盈利為1.67分，不派中期息。期內，收入按年升7.75%至92.4億元。

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彩生活 （01778） 純利按年增9.5%至2.36億元（人民幣，下同），每股盈利為16.62分，不派中期息。期內，收入按年跌1.8%至17.8億元。

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寶龍地產 （01238） 公布中期業績，純利按年增23.1%至22.2億元（人民幣，下同），每股盈利53.6分，派中期息12港仙。期內，收入171.7億元，按年升40.2%。

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亞盛醫藥 （06855） 公布上半年業績虧損進一步收窄至3.19億元（人民幣，下同），去年同期虧損為6.33億元。每股虧損為1.53元，不派中期息。期內，收入按年增13%至261萬元。

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米技國際 （01715） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄1233萬元（人民幣，下同），去年同期為969萬元。每股虧損為0.87分，不派中期息。收入按年跌12.9%至9728萬元。

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恆都集團 （00725） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄1015萬元（人民幣，下同）去年同期為4220萬元。每股盈利為5.1仙，不派中期息。期內，收入按年跌24.9%至1.24億元。

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WKK INTL （00532） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄1644萬元（人民幣，下同），每股虧損2.25港仙，不派中期息。期內，收入按年跌18.9%至20.4億元。

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川河集團 （00281） 公布上半年業績，純利按年跌96.5%至299.6萬元，每股盈利0.11港仙，不派末期息。期內，收入按年下跌32.7%至60萬元。

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開元酒店 （01158） 公布上半年業績，由盈轉虧，虧損錄9070萬元，去年同期盈利為8090萬元。每股虧損錄0.33，不派中期息。期內，收入按年跌40%至5.43億元。

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雨潤食品 （01068） 公布今年上半年業績，虧損進一步擴大至4.08億元，每股虧損22.4仙，不派中期息；去年同期虧損4.48億元。期內，收益75.36億元，按年上升1.95%。

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晶苑國際 （02232） 公布上半年業績，純利按年下跌53.3%至2800萬美元（約2.18億港元），每股盈利0.97美仙，中期息派3港仙。期內，收入按年跌19.5%至9.21億元。

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基石藥業 （02616） 公布上半年業績，虧損進一步收窄至6.7億元（人民幣，下同），每股虧損0.66元，不派中期息。

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南華金融 （00619） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄1.7億元（人民幣，下同），每股虧損56.3仙，不派中期息；去年同期盈利2519萬元。期內，收入按年跌74.2%至3429萬元。

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億勝生物科技 （01061） 公布上半年業績，溢利錄4918萬元，按年減少62%；每股盈利8.51仙，不派中期息。期內，營業額按年跌44.3%至3.24億元

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康德萊醫械 （01501） 公布上半年業績，純利按年增42.6%至6739萬元（人民幣，下同），每股盈利為0.41元，不派中期息。期內，收入按年增27.2%至1.72億元。

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金蝶國際 （00268） 上半年盈轉虧，錄得虧損約2.24億元（人民幣，下同），去年同期盈利1.1億元。收入按年跌6.6%至13.87億元。不派中期息。金蝶今日收報19.64元，升3.3%，成交4.8億元。

金蝶國際半年盈轉虧蝕2.24億 收入跌6.6%

耐世特 （01316） 公布上半年業績，純利大跌99%至1301萬元（人民幣，下同），每股盈利為0.001美元，不派中期息。期內，收入按年跌33.9%至12.1億元。

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興利（香港） （00396） 公布上半年業績虧損進一步收窄至9118萬元（人民幣，下同），每股虧損錄1.13分，不派中期息。期內，營業額按年跌31.5%至8633萬元。

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金山軟件 （03888） 上半年扭虧為盈，溢利錄得91.6億元（人民幣，下同），主因受惠於金山雲分拆並獨立上市，令非持續經營業務溢利錄得84億元。金山軟件期內持續經營業務溢利為6.3億元，不派中期息。金山軟件今日收報36.65元，升4.9%。

金山軟件受惠金山雲上市 上半年轉賺逾91億人幣

晶門科技 （02878） 公布中期業績由虧轉盈，純利錄約440.6萬元（美元，下同），去年同期蝕956.9萬元，每股基本盈利0.18美仙，不派中期息。期內，收入按年增3.5%至5860萬美元（約4.57億港元）。

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景聯集團 （01751） 公布上半年業績，淨虧損進一步擴大至1880萬元（人民幣，下同），不派中期息，每股虧損2.8港仙。期內，收入按年增6.3%至5360萬元。

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亨得利 （03389） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄7096萬元（人民幣，下同），去年同期純利為2993萬元。每股虧損為0.015分，不派中期息。期內，收入按年跌52%至6.5億元。

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奶粉股中國飛鶴 （06186） 上半年多賺57%至27.5億元（人民幣，下同），派中期息0.1375港元，佔淨溢利的40%。飛鶴表示，計劃維持未來每個財政年度向股東分派不少於30%的淨溢利，並視乎未來投資計劃而定。

飛鶴半年多賺57%派0.1375元息率2厘 高端奶粉收入急飈73%

同道獵聘 （06100） 公布上半年業績，純利按年下跌49.7%至3402萬元（人民幣，下同），每股盈利0.0653分，不派中期息。期內，收入按年增13.4%至8.08億元。

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巨騰國際 （03336） 公布上半年業績由虧轉盈，純利錄2.27億元，每股盈利25.9仙，不派中期息。去年同期虧損4735.5萬元。期內，收入45.72億元，按年升5.32%。

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天福 （06868） 公布上半年業績，純利按年跌9.8%至1.1億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.10元，中期息派6港仙。期內，收入按年跌10.6%至7.5億元。

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寶龍商業 （09909） 公布上半年業績，股東應佔溢利按年增66.3%至1.45億元（人民幣，下同）每股盈利為23.4分，中期股息派10港仙。期內，收入按年增16%至8.7億元。

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中信國際電訊 （01883） 公布上半年業績，股東應佔溢利按年增0.2%至5.12億元；每股盈利14仙，派中期息5仙。期內，收入43.84億元，按年升0.21%。

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阜豐集團 （00546） 公布上半年業績，盈利按年跌38.1%至3.79億元（人民幣，下同）；每股基本盈利16.52分，中期息派每股5.8港仙。期內，收入按年增6%至81.7億元。

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361度 （01361） 公佈中期業績，營業額按年跌17%至26.86億元（人民幣，下同），純利按年跌18%至3億元。由於疫情影響公司經營活動，同時考慮未來疫情及全球經濟形勢不確定性，不派發中期股息，去年同期則派發0.082元。

361度半年少賺18% 不派中期息

中國電信 （00728） 公布上半年業績，股東應佔溢利按年增長0.29%至139.5億元（人民幣，下同）。每股盈利0.17元，不派中期息。期內，經營收入1938.03億元，按年上升1.74%。

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編輯：謝卓榮