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【美股焦點】沃爾瑪次季電商收入大增97%　股價開市反高潮倒跌0.8%（第二版）

即市財經 22:11 2020/08/18

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沃爾瑪次季電商銷售大增97%，業績表現好過預期。

美國連鎖超市沃爾瑪（美︰WMT）公布截至7月底止第二季度業績， 期內收入為1377億美元，按年升5.6%；美國的同店銷售額按年升9.3%，主要受食品和日用品銷售推動；電商渠道銷售額大增97%；淨利潤按年升79.4%至64.8億美元；每股經調整盈利為1.56美元，按年增長22.8%，高於市場預期1.25美元。

沃爾瑪股價於美股開市前升6.5%，高見144.67美元。不過，開市後沃爾瑪反高潮走低，截至本港時間晚上10時10分，報134.6美元，跌0.8%。

沃爾瑪未有提供未來數季的業績指引。此前該公司撤銷了第一季度的指引，稱許多不明朗因素可能影響其表現，包括額外的政府刺激措施，消費者信心水平和疫情持續時間。

沃爾瑪財務總監Brett Biggs認為，如果有美國進一步的財政刺激措施，銷售可能會繼續反彈。他表示，刺激措施在第二季度肯定會對消費者產生影響，公司正在留意新一輪紓困方案進展。他表示︰「這肯定會對消費者有所幫助。」

（第二版更新股價）

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編輯︰侯景成

美股 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 超市

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