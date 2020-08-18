【美股焦點】沃爾瑪次季收入升逾5% 電商收入大增97%

▲ 沃爾瑪次季電商銷售大增97%，業績表現好過預期。

美國連鎖超市沃爾瑪（美︰WMT）公布截至7月底止第二季度業績， 期內收入為 1377億美元，按年升5.6%； 美國的同店銷售額按年升9.3％，主要受食品和日用品銷售推動；電商渠道銷售額大增97%；淨利潤按年升79.4%至64.8億美元；每股經調整盈利為1.56美元，按年增長22.8%，高於市場預期1.25美元。

沃爾瑪股價於美股開市前升6.5%，高見144.67美元。 沃爾瑪未有提供未來數季的業績指引。此前該公司撤銷了 第一季度的指引，稱許多不明朗因素可能影響其表現，包括額外的政府刺激措施，消費者信心水平和疫情持續時間。

沃爾瑪財務總監Brett Biggs認為，如果有美國進一步的財政刺激措施，銷售可能會繼續反彈。他表示， 刺激措施在第二季度肯定會對消費者產生影響，公司正在留意新一輪紓困方案進展。他表示︰「這肯定會對消費者有所幫助。」

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編輯︰侯景成