【新冠疫情】世衛：年輕人患者增多　加大脆弱人群被感染風險

新冠疫情持續擴散，世界衛生組織（WHO）本周二（18日）表示，亞太區疫情正在進入新階段，並指目前確診者中年輕人比例正在擴大，其中大多數是無癥狀感染者，導致長者以及其他體弱者受到更大威脅。

世衛西太平洋區主任葛西健（Takeshi Kasai）周二稱，目前觀察到亞太區不僅是疫情反彈，同時有跡象顯示亞太區疫情已進入新的階段。他對於病毒在年輕人中傳播情況表示擔憂，並稱：「疫情正在發生變化，20歲至40多歲的人正推動病毒蔓延，當中很多人不知道自己被感染」，「這增加了更加脆弱的人群被感染的風險。」

早前世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦記者會多次警告，年輕人並非百毒不侵，並指近期很多國家確診個案急升，很大程度是由年輕人在北半球夏天降低戒心引起，並稱讓年輕人重視疫情，是遏止疫情擴散的重大挑戰之一。

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