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【南韓疫情】周三起禁止首都圈教會集會 只准網上崇拜

環球社會熱點 19:45 2020/08/18

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南韓第二波疫情惡化，「愛第一」教會爆出新冠肺炎感染群組，至今已致超過300宗確診病例。當局擔心今年初新冠肺炎疫情第一波的「新天地」教會群組重演，決定周三（19日）凌晨起禁止首爾市、仁川市、京畿道等首都圈範圍的教會舉行面對面的集會，只准舉行網上崇拜。

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南韓總理丁世均宣布，禁止首都圈教會集會，並且繼首爾市和京畿道之後，仁川市也將啟動「保持社交距離」的二級警戒，以加強防疫力度。

首都圈周三起全面禁止舉行室內50人、以及戶外100人以上的所有集會和活動；夜店、卡拉OK、自助餐、網吧等高危場所也將全面暫停營業。

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丁世均強調，目前首都圈疫情異常嚴峻，今個星期將是南韓疫情大流行的分水嶺，如果無法遏制疫情擴散，將可能在全國大流行。

丁世均表示，假如首都圈的防疫工作不見成效，政府只能考慮把社交距離限制再度上調，提升至第三級，屆時將對經濟民生構成重大衝擊，因此呼籲教會和其他相關人士盡量配合當局防疫安排。

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責任編輯：陳啟賢

 

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