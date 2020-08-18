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【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限　支援製造和進出口貿易業

商業 19:32 2020/08/18

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廠商會建議港府可考慮將「保就業」計劃的資助期限，由現時的6個月，延長為9個月以上，並根據不同行業的具體情況和需要，釐訂補貼的比例和申請條件。(法新社圖片）

港府今日宣布推出第三輪防疫抗疫基金，並展開第二期保就業計劃，廠商會對此表示歡迎，指新安排切合清潔、餐飲等行業的實際就業情況，令更多基層工人受惠，亦可保障公共財政資源用得其所，相信有助遏止倒閉潮和裁員潮蔓延。

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知
 
廠商會指出，雖然第二期保就業計劃為僱主提供9月至11月的薪金津貼，但在第三波疫情下，預期未來一段時間就業市場的狀況仍然嚴峻，故建議港府可考慮將「保就業」計劃的資助期限，由現時的6個月，延長為9個月以上，並根據不同行業的具體情況和需要，釐訂補貼的比例和申請條件。同時亦希望政府能為遭受中美貿易戰和疫情雙重打擊的行業，如製造業和進出口貿易業業者提供現金補助。
 
建議「還息不還本」 計劃  還款期延至270天

為協助企業應對現金流壓力，金管局及銀行業界早前推出「預先批核還息不還本」計劃，允許合資格企業延期償還貸款本金，這項措施深受業界歡迎。廠商會建議金管局和銀行界協調，進一步延長「貿易融資貸款本金還款期」至270天，而一般貸款的本金還款則延期至12個月。

廠商會續指，港府應進一步優化原有的支援中小企業基金，加緊協助企業開拓本地、內地和東盟市場，包括進一步開放「BUD專項基金」的地域限制，甚至擴大範圍至包含本地市場，並建議向「中小企業市場推廣基金」注資，研究引入「循環式」批核機制，以允許用完最高資助額的企業在隔一段時間後可以再次獲得申請資格，為中小企提供更到位的財政支援。

【保就業計劃】中小企有意申請　惟指計劃未能解決「無生意」困境

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？

責任編輯：蘇穎琪

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裁員 就業 貿易 貿易戰 疫情 商會 補貼 行業 進出口 保就業

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