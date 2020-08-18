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【業績】金山軟件受惠金山雲上市 上半年轉賺逾91億人幣

即市財經 19:16 2020/08/18

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金山軟件上半年持續經營業務溢利為6.3億元人民幣，不派中期息。

金山軟件 （03888） 上半年扭虧為盈，溢利錄得91.6億元（人民幣，下同），主因受惠於金山雲分拆並獨立上市，令非持續經營業務溢利錄得84億元。金山軟件期內持續經營業務溢利為6.3億元，不派中期息。金山軟件今日收報36.65元，升4.9%。

金山軟件第二季的收益按年增49%至14.2億元，按季增長21%，帶動上半年收益增長41%至25.9億元。佔總收益61%的網絡遊戲業務收益按年增41%，單計次季收益增53%，按季增11%。

次季《劍網3》收益飆1.2倍

次季旗艦端遊《劍網3》收益和日均活躍用戶分別增長1.2倍和39%。董事長雷軍表示，接下來的季度將繼續重點開發新產品並深度運營，將舉辦端遊《劍網3》的11週年慶，並推出資料片，進一步鞏固核心IP的生命週期和活力。年內，精品遊戲《劍俠情緣手遊》將更名為《新劍俠情緣：緣起忘憂》，並全面革新版本內容，《臥龍吟2》也即將上線。

另外，次季辦公軟件及服務以及其他的收益為5.5億元，按年增長43%，按季增長41%，主因通過提供持續改進的產品和服務，付費用戶數增長，

雷軍又指，新冠疫情的衝擊下，集團的業績依然堅挺， 展望未來，集團對自身業務模式的韌性和未來的長期發展充滿信心。

相關文章：金山軟件績後曾瀉逾10%　首季實現虧轉盈賺626萬人幣　

【小米股價】金山雲首掛飆4成　小米一夜賺過億股價漲近3%金山軟件倒跌

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 金山軟件（03888）

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