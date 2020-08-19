新加坡保就業計劃2.0 香港堪借鏡（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/08/19 分享： 「政府資源有限，社會需要無限」，全球大流行的新冠肺炎疫情重創環球經濟，多個國家或地區先後拋出不同形式及規模的抗疫刺激經濟措施，務求保住國民的工作職位，阻止失業率大幅上升，以免未來經濟復甦的時間更長。一個國家或地區的公共資源始終有限，但今次疫情的影響長久深遠，政府如何妥善分配資源，實是管治能力的最佳證明。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋 2020/08/11 【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋 【中美角力分析】美國也築網絡長城 出走歐洲唯一選擇？ 2020/08/07 【中美角力分析】美國也築網絡長城 出走歐洲唯一選擇？ 【TikTok拆骨分析】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒 2020/08/04 【TikTok拆骨分析】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂 2020/07/31 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？ 2020/07/31 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？ 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 2020/08/18 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 2020/08/17 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口 2020/08/17 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 財政政策 經濟 經濟衰退 新加坡 新冠肺炎疫情 全球大流行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入