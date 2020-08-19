新加坡保就業計劃2.0 香港堪借鏡（訂戶專享）

「政府資源有限，社會需要無限」，全球大流行的新冠肺炎疫情重創環球經濟，多個國家或地區先後拋出不同形式及規模的抗疫刺激經濟措施，務求保住國民的工作職位，阻止失業率大幅上升，以免未來經濟復甦的時間更長。一個國家或地區的公共資源始終有限，但今次疫情的影響長久深遠，政府如何妥善分配資源，實是管治能力的最佳證明。

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