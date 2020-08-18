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【業績】金蝶國際半年盈轉虧蝕2.24億 收入跌6.6%

即市財經 19:13 2020/08/18

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金蝶國際上半年盈轉虧，錄得虧損2.24億人民幣。

金蝶國際 （00268） 上半年盈轉虧，錄得虧損約2.24億元（人民幣，下同），去年同期盈利1.1億元。收入按年跌6.6%至13.87億元。不派中期息。金蝶今日收報19.64元，升3.3%，成交4.8億元。

金蝶稱，虧損主要由於業務模式調整，以及持續加大對雲產品尤其是新一代核心產品金蝶雲•蒼穹的研發投入，和新型冠狀病毒爆發，對公司中小微企業市場業務產生不利影響。

金蝶續指，集團上半年按戰略規劃進行業務模式調整，主要發展和推廣訂閱式雲產品，以及停止銷售部分企業資源管理軟件許可產品，營業額較去年同期下降約 6.6%。

期內，金蝶雲服務業務按年增長約45%至7.98億元，收入佔比達57.5%。金蝶雲•蒼穹半年收入增長3.1倍至6270萬元，簽約客戶106家，包含新增客戶78家，總簽約金額逾1.5億元。金蝶雲•星空收入則增長30%至5億元。

企業管理軟件業務則按年下降約37%至5.89億元。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 業績公布 金蝶國際（00268）

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