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【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？

商業 19:27 2020/08/18

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勞工及福利局局長羅致光（中）表示，第一期申請企業的補貼已發放99%。（梁偉榮攝）

港府在防疫抗疫基金下推出保就業計劃，旨在減低企業裁員情況。據勞工及福利局局長羅致光表示，第一期申請企業的補貼已發放99%，而第二期將於本月31日起接受申請。港府基於第一期的經驗，推出新措施，改善計劃第二期。

【保就業計劃】中小企有意申請　惟指計劃未能解決「無生意」困境

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀指，中小企在保就業計劃第一期申請時，曾填寫錯誤資料，包括商業登記號碼，故是次需要提交較多文件，以作核實。加上有些受疫情影響較低的企業，亦有申請保就業計劃，故第二期對大型物管公司和2間大型超市要求有額外承諾，此舉是為免有企業藉機從中獲利。

她更舉例，大型物管公司須承諾，最少有8成資助與業主或業主立案法團共享。至於大型超市則須提供消費優惠予市民，惟她坦言與超市商討中，暫未能公布詳情。

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃

保就業計劃第一期VS第二期

第一期 第二期
申請者 上載較少文件 新申請者需上載較多文件
懲罰機制 只有罰款 罰款及有機會取回補貼
65歲或以上僱員 須有工資資料或僱主自願供款，並分別按一半工資或自願性供款十倍計算，每月最高補貼9,000元 有或沒有資料或僱主自願供款，均可發每月5,000元補貼
行業 所有行業均可申請，毋須額外承諾 大型物管公司和2間大型超市須額外承諾，回饋業主和市民

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

責任編輯：馬意文

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